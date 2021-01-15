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İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar uyarısının ardından günün ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm İstanbul'da etkisini gösterdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Ocak 2021 Cuma 09:12
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İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisi altına aldı.

BELEDİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLEDİ

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, kentte her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana arterlerde hazır bekledi.

İŞE GİTMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Mecidiyeköy Meydanı oldu. İşe gitmek isteyen birçok vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

BEYAZA BÜRÜNEN İSTANBUL HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL'da kar yağışı etkili oluyor. Beyaza bürünen kent havadan görüntülendi.

Meteoroloji genel müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kentin birçok noktası beyaza büründü. Kar altında kalan Kağıthane havadan da görüntülendi.

DHA

Son Güncelleme: 15.01.2021 09:17
Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarYağışYağmurKış
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