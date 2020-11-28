İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Koronavirüs denetimlerinin sürdüğü Taksim İstiklal Caddesi'nde öğle saatlerinde yoğunluk yaşandı. Güneşli havayı da fırsat bilen çok sayıda kişi İstiklal Caddesi'ne çıktı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndaki kalabalık havadan görüntülendi.