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İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

İstiklal Caddesi'nde güneşli havanın etkisiyle yoğunluk yaşanıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Kasım 2020 Cumartesi 15:18
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İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Koronavirüs denetimlerinin sürdüğü Taksim İstiklal Caddesi'nde öğle saatlerinde yoğunluk yaşandı. Güneşli havayı da fırsat bilen çok sayıda kişi İstiklal Caddesi'ne çıktı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndaki kalabalık havadan görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istiklal CaddesiTaksim
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