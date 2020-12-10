Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1363
ALTIN
464.977
DOLAR
7.8609
STERLİN
10.4641
EURO
9.5254
Şentop'tan 'AB' açıklaması
Son Dakika
Şentop'tan 'AB' açıklaması
Bahçeli'den, Covid-19 aşısı kararı
Son Dakika
Bahçeli'den, Covid-19 aşısı kararı
SpaceX'in roketi test sırasında patladı
Son Dakika
SpaceX'in roketi test sırasında patladı
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Son Dakika
Vural: Beni edilen dualar yaşattı

İZÜ, Uluslararası İslam Dünyası Konferansı’na ev sahipliği yapacak 

Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu sorunların konuşulacağı Uluslararası İslam Dünyası Konferansı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (IZU), ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Aralık 2020 Perşembe 16:40
0 Okunma
İZÜ, Uluslararası İslam Dünyası Konferansı’na ev sahipliği yapacak 

12- 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan konferans, Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri olan yönetişim ve siyasi otorite meselesine odaklanacak. COVID-19 önlemleri sebebiyle konferans online olarak yapılacak.

anal platformda gerçekleşecek olan konferansın açılış  konuşmalarını İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Emadeldin Shahin yapacaklar.

Programın ilerleyen oturumlarında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, ‘İyi yönetişim ve çok taraflılığın zorlukları’ hakkında görüşlerini dile getirecek. Malezya Eski Başbakan Yardımcısı Anwar Ibrahim, Müslüman dünyası için uyanma projesinin ilkelerini aktaracak. Konferansa ayrıca, UCLA Hukuk Fakültesi’nden Prof. Khaled Abou El Fadl, Columbia Üniversitesi’nden Prof. Mahmood Mamdani, Birleşik Krallıktaki King's Koleji'nden Prof. Humeira Iqtidar ve Pennsylvania Üniversitesi’nden Prof. Anne Norton gibi bilim insanları katılacak.

İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi  (CIGA) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İslam Dünyası Konferansı’nda demokrasinin gereksinimleri, tehlikeleri ve beklentileri, farklı Müslüman ülkelerde (Türkiye, Iran, Malezya, Pakistan, Bangladeş, Mısır, Sudan, Tunus, Fas ve Filistin dahil) siyasi yönetişimin örnek olaylarının analiz edilmesi, İslam dünyasının canlanması ve siyasetin zorunluluklarının incelenmesi gibi konular yer alacak.

Kapanışta İslam dünyasında siyasetin ve siyasi dönüşümlerin geleceğinin tartışıldığı bir oturum olacak. Ayrıca tüm oturumlarda İngilizce ve Arapça çeviri hizmeti sunulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İZÜUluslararası İslam Dünyası Konferansı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'dan Suriye'ye 50 yardım TIR'ı yola çıktı
İstanbul'dan Suriye'ye 50 yardım TIR'ı yola çıktı
FETÖ'den aranan eski komiser yardımcısı sahte sürücü belgesiyle yakalandı
FETÖ'den aranan eski komiser yardımcısı sahte sürücü belgesiyle yakalandı
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans