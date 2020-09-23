Jandarmadan otobüslerde HES kodu ve maske denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Otoyol Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Trafik Asayiş Timlerinin katılımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Şehir dışından gelen otobüsler gişelerde durdurularak denetlenirken, yolcular ve otobüs personelinin maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları kontrol edildi. Ayrıca ekipler tarafından yolcuların HES kodları da kontrol edildi.

"DİKKATSİZLİK OLURSA VAKALAR ARTACAKTIR "

Kayseri'den İstanbul'a gelen Ahmet Ekrem Çimen, "Bütün insanlar dikkat ederse daha iyiye gidecektir. Ama dikkatsizlik olursa vakalar artacaktır " diye konuştu.

"GENÇLERE DAHA ÇOK DİKKAT ETMEK LAZIM"

Otobüsle Bursa'dan, Bulgaristan'a giden Sabahattin Vatansever, "Sadece yaşlıları eleştiriyorlar ama gençler daha çok duyarsız. Onlara dikkat etmek lazım. Gençlere daha çok dikkat etmek lazım. Çünkü yaşlılar yeri geliyor üç maske birden takıyor. Çünkü yaşlılar kendini korumasını biliyor. Maskeyi çıkarmıyoruz. Cebimizde yedek maskeler de var" diye konuştu.