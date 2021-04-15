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Kademeli mesai başladı; trafikte yoğunluk azaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle kamuda bugünden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçildi. Metrobüs seferlerinin artırılması ve alınan tedbirler nedeniyle trafikte sabah yoğunluğunun azaldığı görüldü. İBB trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 26 olarak ölçüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Nisan 2021 Perşembe 09:33
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Kademeli mesai başladı; trafikte yoğunluk azaldı

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle bugünden itibaren kamuda kademeli mesai uygulanması başlatıldı. Sabah saatlerinde trafiğin diğer günlere göre azaldığı görüldü. Sabah 08.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında yoğunluk yüzde 26 olarak ölçüldü. İşe geliş ve gidiş saatlerinde metrobüs seferlerinin artırılması da yoğunluğun azalmasında etkili oldu.

"KISITLAMA FAYDALI OLDU"

Alınan koronavirüs tedbirlerin etkili olduğunu ve diğer günlere kıyasla daha az kişinin olduğunu söyleyen Narin Yılmaz "Alınan tedbirler etkili oldu. Devlet memurları daha erken girip çıkıyor. Bizim gibi özel sektörde çalışanlar saatlerde düzenlemeye gittik. Burada ramazan ayının da avantajı var. Perpa bir dünya ticaret merkezi. Çok fazla insan girip çıkıyor. Bu da bizi olumlu etkiliyor. İnsanların giriş çıkış saatini etkiledi. Kısıtlama faydalı oldu. İnşallah hep birlikte atlatırız" dedi.

"YOĞUNLUK AZALDI"

Hamdi Şahin "Kısıtlamanın etkili olduğunu görüyorum. Ama bazı insanlarımız duyarsız. Sosyal mesafeye uymuyorlar. Maske takmayı bırakıyorlar. Yani bu hastalığı önemsemiyorlar. O yüzden yanlış. Sağlık bakanı ne yapsın? Kısıtlama etkili oldu. Metrobüslerde yoğunluk azaldı. Ulaşım da azaldı. İnşallah hep böyle olur." diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiKısıtlamaTedbirYasakTrafik
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