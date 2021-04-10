Kadıköy'de yangın: 1'i ağır 3 yaralı 

Kadıköy, Acıbadem Caddesi 96 numarada bulunan 6 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binanın son katındaki daireye itfaiye ekipleri müdahale ederken, sağlık ve itfaiye ekipleri de dairedeki yaralıyı çıkarmak için çalışma yaptı. Olayda ağır yaralanan bir kişi sedye ile çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında kendilerini dışarıya atan apartman sakinlerinin ağladıkları ve büyük panik yaşadıkları görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar oluştu.

Yaralanan kişinin köpeğini çevredekiler apartmandan çıkararak sahip çıktı. Köpeği kucağında çıkaran kişi, "Sahibi yaralı. Yaralının durumu şu an çok kötü" dedi.

Yangın sırasında olay yerinde olan Ahmet Yıldız "Dumanlar çıktığını gördüm, insanlar bağırıyor. Biz de itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Bir kişi çatıya çıkmıştı. Mahsur kaldılar. Erkek olan çatıya çıktı, bayan çıkamadı. Üzücü bir olaydı" diye konuştu. Başka bir görgü tanığı ise, "Bir kişi çok ağırdı. Çatı katında elektrik patlamasından çıkmış herhalde. 3 kişi mahsur kalmış. Diğerlerinin durumu iyi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı " şeklinde konuştu.