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Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Şubat 2021 Cumartesi 16:58
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Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

76 yaşındaki Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş bugün hayatını kaybetti.


Erdoğan'dan Kadir Topbaş mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.  Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanKadir TopbaşVefat
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