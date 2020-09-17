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Kağıthane'de silahlı çatışma: 2 yaralı
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Kağıthane'de silahlı çatışma: 2 yaralı

KAĞITHANE'de bir binanın girişinde oturan iki kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayanların da karşılık vermesiyle kısa süreli bir çatışma yaşandı. Çatışma sırasında bir evin camına kurşun isabet etti. Olayda iki kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Eylül 2020 Perşembe 09:23
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Kağıthane'de silahlı çatışma: 2 yaralı

Olay saat 23:00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 45 numaralı binanın girişinde oturan Batuhan Meşe ve Ahmet Duhan Karakaya'nın yanına yaklaşan ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletten silahla ateş açıldı. Saldırıya uğrayanlardan birinin de silahla karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. 

OLAYDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Kısa süreli çatışmanın ardından Batuhan Meşe ve Ahmet Duhan Karakaya vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Batuhan Meşe kendi imkanlarıyla Kağıthane Devlet Hastanesi'ne giderken, Karakaya ise olay yerine gelen Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişinin yaralandığı olayı gerçekleştiren saldırganlar ise, olay yerine geldikleri motosikletle kaçtılar.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın yaşandığı alanı güvenlik şeridine alan ekipler olay yerinde kovan aradı. Ekiplerin çevrede yaptığı çalışma sırasında Zafer Caddesi'nde bulunan binanın birinci katının camına da mermi isabet ettiği öğrenildi. 

'UYUYORDUK BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK'

Çatışma sırasında isabet alan dairede oturan Cihat Kahraman yaşananları anlattı. Kahraman “Aslında biz sürekli bu odada uyuyorduk. Enteresan bir şekilde uykumuz geldi içeride uyuya kaldık. Büyük bir gürültü ile uyandık. Silah sesi ama bize isabet ettiğini bilmediğimiz için, sesin büyüklüğünün nedenini anlamamıştık. Sonra olayı izledik polis geldi. Olay yeri inceleme geldi, bakarken içimden öyle bir şey geçti o kadar gürültü neden oldu acaba diye izlerken camdaki deliği fark ettim. O anda kimse yoktu ama normalde orada uyuyoruz. Mermi zaten içeri girmemiş. Çift cam var. Camın biri kırılmış araya düşmüş. Şu anda olay yeri incelemeyi bekliyoruzö dedi. 

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralanan Batuhan Meşe ve Ahmet Duhan Karakaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneSilahçatışmaYaralı
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