Kağıthane’de billboardlara reklam yerine mama konuldu

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Yılın bütün günlerinde can dostlarımız ile birlikteyiz.4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ama biz sadece bugün değil yılın bütün günlerinde can dostlarımız ile birlikteyiz. Bugün de bir farkındalık projesi oluşturalım dedik. Sokaklarda yaşayan can dostlarımızla bu hayatı birlikte paylaşıyoruz bu yüzden can dostlarımızın mamalarını billboardlara astık” dedi.

Her yıl Ekim ayında kutlanan Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Kağıthane Belediyesi ilçedeki billboardlara kedi ve köpek mamaları astı. İlginin yoğun olduğu projede vatandaşlar billboardlardaki mamaları alıp diledikleri sokak hayvanlarını besledi. Üç gün sürecek olan projede toplam 3 bin kedi ve köpek maması dağıtılırken Kağıthane’nin 20 farklı noktasındaki billboardlara mama asımı yapıldı.

“CAN DOSTLARIMIZLA BU HAYATI BİRLİKTE PAYLAŞIYORUZ”

"Sokaklarda yaşayan can dostlarımızla bu hayatı birlikte paylaşıyoruz" diyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin şunları söyledi; “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ama biz sadece bugün değil yılın bütün günlerinde can dostlarımız ile birlikteyiz. Bugün de bir farkındalık projesi oluşturalım dedik. Sokaklarda yaşayan can dostlarımızla bu hayatı birlikte paylaşıyoruz bu yüzden can dostlarımızın mamalarını billboardlara astık. Vatandaşlarımıza da can dostlarımızı mutlu etmek ister misin? Diye bir soru sorduk. Eğer mutlu etmek isteyen olursa köpek ve kedi mamalarımızı alıp sokak hayvanlarını besleyebilir. Bizlerin asıl isteği şu ki sokak hayvanlarına tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması. Bizler hayvan ambulansımızla, veteriner hekimlerimizle, rehabilitasyon merkezimizle ve beslenme noktalarımızla can dostlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hatta can dostları ofisi projemizi de önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz”

“MAMALARIN YANINDA BİR KAP DA SU VERMEYİ UNUTMAYALIM”

Hayvanlara karşı daha duyarlı olulnması gerektiğini belirten ilçe sakinlerinden Ayşe Turhan, “Çok güzel bir proje, hayvanlara karşı daha duyarlı olmamız lazım. Bende mama alacağım ve mahallemdeki kedi ve köpeklere vereceğim” ifadelerini kullandı. Hüseyin Es ise “Metrodan çıkarken dikkatimi bu billboardlar çekti. Çok güzel bir proje olmuş. Bende alacağım yolda gördüğüm sokak hayvanlarına vereceğim. Tabi bu mamaların yayında bir kap da su vermeyi de unutmayalım. Evde tavşan ve köpeğim var. Ama köpeğime zaten mama alıyorum. Sokaktaki hayvanlara bu mamayı vermemiz daha iyi olur” diye konuştu.