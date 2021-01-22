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Kartal Belediyesi’nden balık tezgâhlarına denetim

Kartal Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, denizlerde balık çeşitliliğinin tehlikeye düşmesini önlemek ve satışa sunulan balıkların halk sağlığı açısından uygunluğunu denetlemek için, balık tezgâhlarında denetim gerçekleştiriyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ocak 2021 Cuma 10:22
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Kartal Belediyesi’nden balık tezgâhlarına denetim

İlçedeki semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimlerde, Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri,  satışa sunulan balıkların; tazeliği, büyüklükleri ve halk sağlığı açısından uygunluğunun yanı sıra, fiyat etiketlerini kontrol ediyor. Denetimlerde satışa çıkarılan tüm balık çeşitleri yasaların izin verdiği boyutlara göre ölçülürken, halk sağlığını etkileyecek olumsuzluklara meydan verilmemesi, genel temizlik kurallarına riayet edilmesi ve vatandaşların huzurunu bozmayacak şekilde satış yapılması hususunda tezgâh sahipleri bilgilendiriliyor.

BAŞKAN YÜKSEL: KOMŞULARIMIZIN SAĞLIĞINI VE DENİZLERİMİZDEKİ BALIKLARIN ÇEŞİTLİLİĞİNİ KORUMAK İÇİN DENETİMLER YAPIYORUZ

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Marmara Denizi’ndeki balık çeşitliliğinin, gelecek nesiller ve ekolojik denge için önemine dikkat çekerek, “Zabıta Müdürlüğümüz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kartallı komşularımızın sağlığı ve denizlerimizdeki balık çeşitliliğini korumak için balık tezgahlarında denetim gerçekleştiriyor. Denizlerimizdeki balık çeşitliliğini korumak, gelecek nesillerimiz ve ekolojik denge için önemli ödevlerimizden biri. Bu bağlamda, çalışmalarını aralıksız sürdüren tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Özellikle kış aylarında pek çok balık çeşidi tezgâhlara, oradan da sofralarımıza geliyor. Komşularımızın, alışverişlerinde taze ürünler seçmelerinin ve balıkların boyutlarına dikkat etmelerinin hem kendi sağlıkları hem de denizlerimizdeki balık çeşitliliğini korumak anlamında önemli olduğunu hatırlatmak isterim.” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal BelediyesiBalıkDenetimZabıta
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