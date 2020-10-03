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Kartal'da bir kişi park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu

KARTAL'da bir kişi yol kenarına park edilmiş otomobilinin içinde ölü olarak bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 08:22
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Kartal'da bir kişi park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu

Olay, saat 01.00 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Balıkesir Caddesi üzerinde meydana geldi. Vatandaşların yaptığı "Bir kişi aracının içinde hareketsiz duruyor" ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, park halindeki 54 HD 222 plakalı otomobilin içinde direksiyon başında oturur vaziyette duran 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve çevresinde inceleme yaptı. Yazıcı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalOtomobilVefatölüölüm
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