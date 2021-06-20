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Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı

KÜÇÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Haziran 2021 Pazar 10:26
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Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı

D-100 Karayolu Küçükçekmece kesimi Sefaköy mevkii Ankara istikametinde seyreden bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Otomobilden yükselen alevleri gören diğer sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise olay yerinden geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceD100 KarayoluOtomobilYangın
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