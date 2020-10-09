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Küçükçekmece'de 5 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü

Küçükçekmece'de etkili olan yağış sırasında 5 katlı bir binanın önündeki kaldırım çöktü. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, belediye ekipleri çöken kaldırımın etrafında demir bariyerler ile önlem aldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 09:58
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Küçükçekmece'de 5 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü

Olay Küçükçekmece, Cennet Mahallesinde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yağış sırasında Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın önündeki kaldırım henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Mahalle sakinleri çöken kaldırımı görünce durumu hemen polis ekipleri ile Küçükçekmece zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mahalle sakinlerinden bilgi alırken, zabıta ekipleri de çöken kaldırımın bulunduğu alanda bir süre inceleme yaptı. Olay sırasında şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, zabıta ekipleri de çöken kaldırımın etrafını demir bariyerler ile kapatarak önlem aldı. Belediye ekiplerinin yarın gün içinde çöken kaldırımın onarım çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceYolKaldırımBinaçökme
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