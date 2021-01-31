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Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Ocak 2021 Pazar 12:55
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Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiIstanbulFırtınaRüzgarYağmur
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