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'Narko TIR' Esenyurt Meydanı'nda

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşı bilgilendirmek için gezen 'Narko TIR' Esenyurt Meydanı'na kuruldu. 'Narko TIR'ın yarın akşama kadar meydanda kalacağı öğrenildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ekim 2020 Çarşamba 15:27
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'Narko TIR' Esenyurt Meydanı'nda

İSTANBUL - Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Mücadele kapsamında Esenyurt Meydanı'na 'Narko TIR' kuruldu. Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş dün kurulan Narkotik Eğitim TIR'ını inceledi. 3 gün boyunca özellikle gençler uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirilecek. Vatandaşlar TIR'ın içinde kurulan ekranlardan kapsamlı bilgi alabilecek. 

Narkotik eğitim TIR'ını ziyaret eden lise öğrencisi Kutsay Karakoç, "Uyuşturucunun zararlarını öğrendim. Kullananların nasıl bir değişim gösterdiğini gördük. Bir zamandan sonra insanın ölümüne sebep veriyor. Hiç kimsenin kullanmaması gerek" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Narko TIREsenyurt Meydanı
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