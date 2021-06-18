Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1414
ALTIN
499.907
DOLAR
8.6987
STERLİN
12.0955
EURO
10.3541
Sezen Aksu' dan Akay'a Çifte Hediye 
Sezen Aksu' dan Akay'a Çifte...
Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek
Bilecik Belediyesine ait 84...
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik...
Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu
Uzman Yardımcılığı ve Hukuk...

Otomobilin çarptığı motosiklet paramparça oldu, 1 ağır yaralı

FATİH'te kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet yaklaşık 200 metre savrularak paramparça olurken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Haziran 2021 Cuma 09:35
0 Okunma
Otomobilin çarptığı motosiklet paramparça oldu, 1 ağır yaralı

Kaza, gece saat 22.45 sıralarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KY 6142 plakalı otomobil Macar Kardeşler Caddesi'nde ilerlediği sırada iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada otomobil, Horhor Caddesi'nden yolun karşısına geçmeye çalışan A. A.'nın (34) kullandığı 16 GN 568 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 200 metre ileriye savrularak paramparça olurken, motosiklet sürücüsü A. A., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A. A.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS SÜRÜCÜNÜN KİM OLDUĞUNU TESPİT EDECEK 

Yolda önlem alan polis ekipleri de, kazayı yara almadan atlatan otomobildeki 2 kişiyi emniyete götürdü. Polis, kazaya neden olan otomobildeki 2 kişiden hangisinin sürücü olduğunu araştırıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihOtomobilMotosikletKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSKİ'den yüzde 23 zam talebi
İSKİ'den yüzde 23 zam talebi
147 suç kaydı bulunan dolandırıcı Kağıthane'de yakalandı
147 suç kaydı bulunan dolandırıcı Kağıthane'de yakalandı
Tuzla'da 766 bin liralık kimyasal dolandırıcılığı
Tuzla'da 766 bin liralık kimyasal dolandırıcılığı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans