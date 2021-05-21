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Otomobiliyle bekçilere çarptı: 1'i ağır 2 bekçi yaralandı

​​​​​​​Bağcılar'da polisin, 'dur' ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü, kaçarken, Küçükçekmece'de denetim yapan gece bekçilerine çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 bekçiden Kadir Aykutluğ'un bacağı koptu, diğer bekçi ise yaralandı. Şüpheli sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mayıs 2021 Cuma 10:19
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Otomobiliyle bekçilere çarptı: 1'i ağır 2 bekçi yaralandı

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında yaşandı. Bağcılar'da devriye gezen polis ekipleri, Önder Çınar'ın kullandığı 34 JDD 85 plakalı otomobilden şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, kaçtı. Bir süre polisten kaçmaya devam eden şüpheli, Küçükçekmece istikametine doğru süratli şekilde ilerledi. Şüpheli, 2. Hürriyet Caddesi'ne geldiği sırada denetim yapan gece bekçilerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle denetim noktasındaki 2 bekçi yola savruldu. Kaçan otomobil ise caddedeki aydınlatma direğine de çarparak yaklaşık 200 metre sonra durdu.

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Kadir Aykutluğ isimli bekçinin, bacağının dizinden koparak ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralı 2 bekçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan sürücü Önder Çınar'ı kaza sonrası gözaltına aldı. Şüpheli sürücü, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan Çınar'ın alkollü olduğu ileri sürüldü.

MESLEKTAŞLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Öte yandan, meslektaşlarının yaralandığını haberini alan polis ve bekçiler de olay yerine koştu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, caddeyi trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanması sonucu, kazaya karışan otomobil kaldırıldı, yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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