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Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı

PENDİK Kurtdoğmuş mevkii ormanlık  alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Eylül 2020 Pazar 10:50
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Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı

Yangın saat 04.00 sıralarında Emirli Köyü Kurtdoğmuş mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Şiddetli esen lodosun da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının meydana geldiği alanın dağlık ve engebeli olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iş makinaları orman içinde yol açtı. İtfaiye ekipleri açılan yollardan geçerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri şiddetli esen rüzgar ve zor arazi koşullarına rağmen geniş bir alanda etkili olan yangını tamamen kontrol altına aldı. Havanın aydınlanması ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına iki adet yangın söndürme helikopteri de katıldı. Helikopterler, itfaiye ekiplerinin gece boyunca mücadele ederek kontrol altına aldığı yangını soğutma çalışmalarına katıldı. Helikopterler yanan ormanın hemen yanında bulunan Ömerli Barajı'ndan aldıkları suyu ormana bırakarak soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikOrmanYangınItfaiye
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