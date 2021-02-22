Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 4
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1560
ALTIN
401.581
DOLAR
6.9514
STERLİN
9.7923
EURO
8.4350
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım...
15 sözleşmeli personel alacak
15 sözleşmeli personel alacak
20 adet taşınmaz kiraya verilecek
20 adet taşınmaz kiraya...
Havalimanlarındaki plastik kaplar için reklam ihalesi yapılacak
Reklam ihalesi yapılacak

Polis kapıyı çaldı, camdan atlayan iki kişinin bacağı kırıldı

Sancaktepe'de gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı. Paniğe kapılarak camdan atlayan yabancı uyruklu 4 kişiden ikisi kaçmayı başarırken ikisinin bacakları kırıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Şubat 2021 Pazartesi 09:17
0 Okunma
Polis kapıyı çaldı, camdan atlayan iki kişinin bacağı kırıldı

Olay saat 04:30 sıralarında İnönü Mahallesi Minber Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gürültü sebebiyle yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı. Binanın arkasından gelen sesler üzerine oraya yönelen polis ekipleri balkondan atlayan şüphelilerle karşılaştı. Birinci kat balkonundan atlayan 4 kişinin ikisi kaçmayı başarırken diğer iki kişinin bacakları kırıldı. Yapılan inceleme sonucu yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepePolisşüpheli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı
Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmadı
'Daltonlar' adliyeye sevk edildi 
'Daltonlar' adliyeye sevk edildi 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans