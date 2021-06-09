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Polis, çakarlı araç denetimi yaptı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında polis, çakarlı araç denetimi yaptı. Denetimde çakar takan bir sürücüye 1339 lira ceza yazıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Haziran 2021 Çarşamba 11:21
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Polis, çakarlı araç denetimi yaptı

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade katılımında çakararaç denetimi yaptı. Resmi ve sivil ekipler, çakar takılı araçları durdurarak, belgelerini kontrol etti. Denetimde çakar takılı olan bir otobilin sürücüsüne 'ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları takma mevzuatı'na uymadığı için 1339 lira ceza yazıldı.

Ceza kesilen sürücü basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakıp, aracıyla köprü girişinde ayrıldı. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler KöprüsüPolisAraçDenetimçakarAltunizade
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