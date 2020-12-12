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Polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı

Büyükçekmece'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen polis ekiplerinden kaçan, içinde 3 kişinin bulunduğu taksi, polisin takibi ve yaşanan kovalamaca sonucu Esenyurt'ta yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Aralık 2020 Cumartesi 09:46
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Polisten kaçan 3 kişi, Esenyurt'ta yakalandı

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması üzerine polis, İstanbul'da denetimlerini sürdürdü. Büyükçekmece'de devriye gezen polis ekipleri içinde 3 kişinin bulunduğu 34 TED 87 plakalı taksiden şüphelendi. Polis ekipleri, taksiye durması yönünde uyarıda bulundu. Taksi sürücüsü ise uyarıyı dikkate almadan polisten kaçtı. Ekiplerin, taksinin gittiği güzergâhı telsizle anons etmesi üzerine çok sayıda polis ekibi taksinin gidebileceği güzergâhlarda önlem aldı. Polisten bir süre kaçan taksi, bir süre devam eden kovalamaca sonucu Esenyurt'ta bir sokak arasında durdu. Polis, taksiden inerek yaya olarak kaçmak isteyen kişileri yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ayrıca, polis ekipleri, durdurulan takside inceleme yaparken, araçtaki içki şişeleri dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceEsenyurtPolisşüpheliKovalamaca
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