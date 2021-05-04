Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1421
ALTIN
474.701
DOLAR
8.2636
STERLİN
11.4686
EURO
9.9613
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta...
38 akademik personel alınacak 
38 akademik personel alınacak 
Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alacak
Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli...
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı...

Polisten kaçan şüpheliler ateş açtı, yoldan geçen 2 kişi yaralandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde motorlu yunus polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyen araçtaki kişi ya da kişiler, durmayarak kaçarken silahla ateş açtı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Mayıs 2021 Salı 09:09
0 Okunma
Polisten kaçan şüpheliler ateş açtı, yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Açılan ateş sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı.  Bir süre polisten kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil polislerin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette ki polisler yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 KİŞİ AÇILAN ATEŞ SONUCU YARALANDI

Olay Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan motorlu yunus polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyen sürücü durmayarak kaçarken şüpheliler de silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yoldan geçen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri de kaçan şüphelileri bir süre kovaladı. 

KAZA SONUCU 2 POLİS DE YARALANDI

Halkalı Caddesi'ne geldikleri esnada şüpheliler polis ekiplerinin üzerine araç sürerek kaza yapmasına neden oldu. 

Kaza sonucu devrilen motosiklette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 polis memuru da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hem silahla yaralanan kişileri hem de polis ekiplerine ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği cadde üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmecePolisşüpheliKovalamacaSilahYaralamaYaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksim'de yapımı biten camide son rötuşlar
Taksim'de yapımı biten camide son rötuşlar
İzolasyon malzemesi üreten fabrikada yangın
İzolasyon malzemesi üreten fabrikada yangın
HAK-İŞ, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
HAK-İŞ, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans