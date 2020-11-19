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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dufry dönemi başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, duty free markası Dufry ile yoluna devam ediyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Kasım 2020 Perşembe 13:06
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dufry dönemi başladı

İSTANBUL - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Kasım 2020'de duty free operatörü Dufry'e kapılarını açtı. İstanbul'un en yoğun ikinci havalimanı olan İSG, 2019'da 35,6 milyon yolcu ağırladı ve 2009 - 2015 yılları arasında peş peşe yedi yıl Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı seçildi. İSG, bu yıl dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Avrupa'nın en fazla yolcu ağırlayan 10 havalimanı arasında yer almaya devam ediyor. İstanbul Sabiha Gökçen, Dufry’ye de perakende varlığını genişletmek için güçlü bir önerme sunuyor.

“BU İŞ BİRLİĞİ HER İKİ TARAFA DA KAZANÇ SAĞLAYACAK”

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Dufry’nin itibarından yararlanmayı hedeflediğini belirten Malaysia Airports Grup CEO'su Dato’ Mohd Shukrie Mohd Salleh, “Bu iş birliği her iki tarafa da kazanç sağlayacak. Dufry'nin aramıza katılmasıyla tanınmış uluslararası ve yerel markaların ürün çeşitliliği sayesinde havalimanında daha kapsamlı bir seçki sunabilecek, ileri teknolojili mükemmel bir alışveriş deneyimi yaşatabileceğiz. Dufry duty free mağazaları da dijital teknolojiyle bu deneyimi ileriye taşıyacak. Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 22 milyonluk bir nüfusa hizmet verme potansiyeli ve hızla büyüyen bir şehir havalimanı olarak ünü de Dufry'ye güçlü bir müşteri tabanı kazanma ve Türkiye'deki konumunu sağlamlaştırma fırsatı sağlayacak.”
 

Dufry, sekiz mağazadan oluşan toplam 3.900 metrekarelik bir perakende alanına sahip olacak. Bu mağazalarda içki, tütün, parfüm ve kozmetik, ayrıca aksesuar ve şekerleme gibi temel duty free kategorilerinde ürünler satışa sunulacak. Türkiye'nin kültürel mirasını ve spesiyalitelerini sergileyen bir ortam yaratacak yerel yiyecek ve hediyelik eşya markalarından oluşan rafine bir seçki de alışveriş deneyimini bütünleyecek ve geliştirecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası HavalimanıDuty Free Markası Dufry
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