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Sabiha Gökçen’de koronavirüs denetimi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Necip Çakmak, maskesini kurallara uygun takmayan yolcuları ikaz etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Eylül 2020 Cuma 16:18
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Sabiha Gökçen’de koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın 81 İli valiliğine ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ mottosuyla gönderdiği, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin kontrol edileceği denetimler bugün tüm Türkiye’de gerçekleştirildi. Vatandaşların ortak kullanım alarak kullanılan noktalardaki dezenfektan ve sosyal mesafe kuralları kontrol edildi. Genelge kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda da denetim gerçekleştirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak öncülüğünde gerçekleştirilen denetimde, havalimanı terminal binası içinde ve apron bölgesinde koronavirüs önlemleri yerinde denetledi.

Terminal içinde yer alan check-in kontuarları, yolcu bekleme bölgeleri, yeme-içme alanları ve bagaj alım bölgelerinin yanı sıra uçaktan iniş yapan yolcuların bulunduğu gelen yolcu katı ve uçağa yolcu taşınmasını gerçekleştiren cobus araçlarında da tedbirler denetlendi. Vali Yardımcısı Necip Çakmak, özellikle maskesini kurallara göre takmayan yolcuları ikaz ederken, terminal içinde yer alan bazı ticari işletmelere de sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Çakmak'a denetimleri sırasında emniyet görevlilerinin yanı sıra İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney de eşlik etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen HavalimanıKoronavirüsPandemiCovid19
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