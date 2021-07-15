Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 36
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1367.25
ALTIN
503.54
DOLAR
8.5692
STERLİN
11.9205
EURO
10.1622
Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak
Çeşme'de yeni taksi plakaları...
Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor
Karakuz Demir Madeni Sahası...
Avrupa Birliği Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Alım İlanı
Avrupa Birliği Hibesi ile...
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel...

Saraçhane'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Temmuz 2021 Perşembe 14:04
0 Okunma
Saraçhane'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

İSTANBUL - 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitler için anma töreni düzenlendi. 

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde gerçekleştirilen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İBB meclis üyeleri katıldı.  Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla sona erdi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet pano önüne karanfil bıraktı. 

Anma programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "15 Temmuz 2016'da tam bu binanın önünde, bir terör örgütünün hain saldırısıyla hayatını kaybetmiş çalışma arkadaşlarımız var, vatandaşlarımız var. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.  Sadece burada değil, ülkemizin dört bir yanında bu hain saldırıya karşı sahaya inen vatandaşlarımız, buna tepki göstermiştir. Tepki gösterirken mücadele ve müdahale etmiş, ama ne yazık ki o hain talimatı alanlar, vatandaşlarımıza kurşun sıkmaktan çekinmemiş ve vatandaşlarımızı şehit etmişlerdir. Bu Türkiye tarihinde hepimizin başını öne eğip, derin derin düşünmesi çok üzülmesi ve bu anlamda en üst seviyede ders çıkartması gereken bir tarihi gündür" dedi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu ise, "Milletin içinden çıkmış ve milleti Allah ile aldatan, bir güruh tarafından millete ihanet ordusu tarafından millete saldırıldı. Ama bu millet, bu ihaneti canlarıyla malıyla her şeyiyle bertaraf etmeyi bilmiştir. 15 Temmuz'da silahlarını kuşanıp millete kurşun sıkanlar tanklara binip bu milletin üstüne tank sürenler ve tankları sürenlerin taşeronluğunu yapan hainler ya da onlara emir ve komuta eden küresel emperyalistler hiçbir zaman bu toprakları tutsak edemeyecekler" diye konuştu

İBB Meclisi CHP Grubu Başkan Vekili Doğan Subaşı ise, "Milli birlik ve demokrasi kavramlarının etrafında kenetlenelim. Bu kavramları geliştirmek üzerine ilerleyelim. Ancak o zaman 15 Temmuz'un bu acısını bir ölçüde telafi edebiliriz. Şehitlerimize tekrardan Allahtan rahmet diliyorum gazilerimize tekrardan geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz şehitleri AnıldıIstanbulSaraçhane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyaretçi akınına uğradı
15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyaretçi akınına uğradı
Sarıyer TEM'de zincirleme kaza: 2'si polis 3 yaralı 
Sarıyer TEM'de zincirleme kaza: 2'si polis 3 yaralı 
İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans