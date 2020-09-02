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Sarayburnu'ndaki Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı restore edildi

Sarayburnu'nda bulunan Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı, restore edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Eylül 2020 Çarşamba 11:27
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Sarayburnu'ndaki Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı restore edildi

İSTANBULSarayburnu Parkı'nda bulunan ve Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı olma özelliğini taşıyan anıt, bakımsız görüntüsü dolayısıyla tepkilere neden olmuştu. Uzun süredir temizlenmeyi ve restore edilmeyi bekleyen anıt için İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)  ekipleri çalışmalar yaptı. Heykel üzerindeki atık, pislik ve lekeler temizlendi.  Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'in yaptığı ve 1926 yılında açılışı yapılan heykel, ilk günkü görüntüsüne kavuştu.
 

UZMAN EKİP RESTORE ETTTİ

İBB ekiplerince yapılan çalışmalarda bronz döküm olan heykel üzerindeki atık ve kirlerin temizlendiği, yaldız boya ve diğer boya kalıntılarının uzaklaştırılması işleminin ise uzman restoratör-konservatör ekip tarafından yapıldığı öğrenildi. Heykelin yüzeyindeki yoğun korozyon ise temizlenerek  koruyucu uygulandı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ DE YAPILACAK

Öte yandan heykelin çevresinde de düzenleme yapılması bekleniyor.  İBB tarafından hazırlanan "Sarayburnu çevre düzenleme projesi"nin, onay aşamasında olduğu öğrenildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Ilk Atatürk AnıtıRestoreSarayburnuIstanbul
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