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SİLAHLAR BAVUL VE ÇELİK KASADAN ÇIKTI

Eyüpsultan'da oto yıkama dükkanında ruhsatsız silah satan şüpheliler yakalandı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Mayıs 2021 Cuma 09:35
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SİLAHLAR BAVUL VE ÇELİK KASADAN ÇIKTI

ŞİŞLİ, Okmeydanı'nda ruhsatsız silah satışı ihbarı alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Eyüpsulatan'da oto yıkama dükkanında 2 şüpheli gözaltına alınırken, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahların çelik kasadan ve bavuldan çıkarılma anları da kameralara yansıdı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde Okmeydanı'nda ruhsatsız silah taşıyan kişilere silah satışı yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde bulunan oto yıkama dükkanında satışı gerçekleştirdiğini tespit etti. Söz konusu adrese yapılan operasyonda Ali K. ve Murat S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte ele geçirilen 1 adet siyah renkte suikast silahı olarak bilinen 'Glock' marka tabanca ve tabancaya ait 15 adet 9x19 mm çapında fişek, 1 adet siyah renkte üzerinde 'Model Bef 66 France' ibareli silah ve silaha ait 8 adet 7.65 mm çapında fişek,  1 adet 'Star Eıbar-Espana' ibareli silah ve silaha ait 7 adet 7.65 mm çapında fişek polis merkezine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları arama sırasında silahların çelik kasadan ve bavuldan çıkarılma anları kameralara yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanSilahOto YıkamaDükkan
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