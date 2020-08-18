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Şişli Belediyesi'nin otoparklarından çıkar sağlamaya çalışan çeteye operasyon

Şişli Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen otoparklardan çıkar sağlamaya çalışan şüphelilere yönelik sabah erken saatlerde İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ağustos 2020 Salı 09:01
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Şişli Belediyesi'nin otoparklarından çıkar sağlamaya çalışan çeteye operasyon

Şişli Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen otoparklarda yağma, kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve kamu kurumu faaliyetlerinin engellenmesi olayları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri 11 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde İstanbul ve Ankara'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda tabanca ve tüfek ele geçirildi. 

Adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliOtoparkçeteOperasyon
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