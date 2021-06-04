Şişli'de lüks bir rezidansa uyuşturucu baskını; 2 gözaltı

ŞİŞLİ'de lüks bir rezidansta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu A.A., ve H.K., gözaltına alındı. Polis ekiplerince dairede yapılan aramada; 12 gram bonzai, 15,71 gram macun esrar, 8,27 gram kokain, 104,74 gram marihuana, 12 bin 910 lira, 6 bin 325 dolar, bin 200 avro ve 10 bin Lübnan Lirası ele geçirildi.