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Şişli'de trafiği kilitleyen intihar girişimi

ŞİŞLİ'de kimliği belirlenemeyen ve evsiz olduğu iddia edilen bir kişi, Askerocağı Caddesi üzerinde bulunan tarihi su sarnıcına çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine gelen müzakereci tarafından ikna edilen vatandaş merdiven aracı ile indirilirken, olay nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Temmuz 2021 Pazar 10:43
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Şişli'de trafiği kilitleyen intihar girişimi

Olay saat 21.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Askerocağı Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde olan tarihi su sarnıcına tırmanan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

OLAY YERİNE MÜZAKERECİ SEVK EDİLDİ

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise her hangi bir olumsuzluk yaşanması için tarihi sarnıcın yanına branda açtı. Olay yerine çağrılan müzakereci polis, itfaiyenin merdiven aracına çıkarak, intihar etmek isteyen kişiyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından kişi ikna edilerek aşağı indirildi. 

İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Evsiz olduğu ve Gezi Parkı'nda yaşadığı iddia edilen vatandaş, polis ekipleri tarafından ifadesinin alınması için Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü. İntihar girişimi nedeniyle, Askerocağı Caddesi'nin Taksim'e dönüşünde trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşın indirilmesinin ardından trafik normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliTrafikIntihar
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