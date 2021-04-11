Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1393
ALTIN
458.144
DOLAR
8.1660
STERLİN
11.1982
EURO
9.7073
77 personel alacak
77 personel alacak
67 sözleşmeli personel alacak
67 sözleşmeli personel alacak
Yedi yıl süreyle kiraya verilecek
Yedi yıl süreyle kiraya...
37 Öğretim Üyesi alıyor
37 Öğretim Üyesi alıyor

Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Nisan 2021 Pazar 10:02
0 Okunma
Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" ve "Parada Sahtecilik" suçlarına ilişkin Şişli'de yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bir adres önünde bekleyen ve durumundan şüphelenilen Nijerya uyruklu K.A.A. isimli şüphelinin üzerinde 1.83 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. 

Operasyonu genişleten polis ekipleri, alınan izin doğrultusunda K.A.A.'nın evinde yapılan aramada 126.55 gram uyuşturucu madde, 100 dolarlık banknotlar halinde 726 adet sahte olduğu değerlendirilen para,3 deste halinde sahte para yapımında kullanılan boş kâğıt, 2 adet karartılmış ve boyanmış 100 dolarlık banknotlar ele geçirildi. Evde bulunan Nijerya uyruklu M.O. ve Kamerun uyruklu F.T.H. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliUyuşturucuNarkotikOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sultanahmet Meydanı'nda polis haftası kutlaması
Sultanahmet Meydanı'nda polis haftası kutlaması
Kadıköy'de yangın: 1'i ağır 3 yaralı 
Kadıköy'de yangın: 1'i ağır 3 yaralı 
'Korunması Gerekli Kültür Varlığı' olarak tescilli ama harap halde
'Korunması Gerekli Kültür Varlığı' olarak tescilli ama harap halde
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans