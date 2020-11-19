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Sultangazi'de terör örgütü operasyonu

SULTANGAZİ'de  silahlı terör örgütü DHKP-C  adına propaganda yaparak örgüte haraç topladıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Kasım 2020 Perşembe 09:13
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Sultangazi'de terör örgütü operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri , terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerine yönelik çalışma yaptı. Örgüt adına propaganda yapılarak haraç toplanıldığı bilgisini alan polis ekipleri, geçen cumartesi günü Sultangazi'de bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.  Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Dün işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden  H.D., Y.G., C.Ö.,ve H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken bir başka şüpheli C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziTerörOperasyon
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