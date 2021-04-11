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Takside unutulan içinde 200 bin lira olan çantayı sahibine verdi 

TÜRKİYE'ye tatile gelen Kuveytli Khalid Monahe, İstanbul Havalimanı'ndan oteline gitmek üzere bindiği takside, içinde yaklaşık 200 bin lira değerinde döviz olan çantasını unutunca büyük şok yaşadı. Ancak durağa döndükten sonra çantayı fark eden taksicinin oteli arayarak durumu bildirmesi üzerine rahat bir nefes alan Kuveytli turist, ikinci kez geldiği havalimanında deste deste parasını görünce mutluluktan adeta uçtu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Nisan 2021 Pazar 10:22
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Takside unutulan içinde 200 bin lira olan çantayı sahibine verdi 

Kuveytli iş insanı Khalid Monahe, dün öğleden sonra tatil için tarifeli sefer ile İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanı taksisine binen Monahe, Başakşehir'de konaklayacağı otele geçti. Yolcuyu bıraktıktan sonra İstanbul Havalimanı'ndaki taksi durağına geri dönen taksici Levent Toraman (59), aracın arka koltuğunda bir çantanın unutulduğunu fark etti. Çantayı kontrol eden taksici, içerisinde bir miktar Türk Lirası olmak üzere çoğunluğu dolar ve kendi ülkesinin para biriminden oluşan yüklü miktarda para olduğunu gördü.

TAKSİCİ OTELİ ARAYARAK TURİSTE ULAŞTI

Taksi şoförünün durumu bağlı bulunduğu taksi durağına bildirmesi üzerine, hemen turistin gittiği otel ile irtibata geçilerek Kuveytli turiste ulaşıldı. Tekrar havalimanına gelen Kuveytli turist, parasının kendisine teslim edilmesiyle büyük sevinç yaşadı. 

"PARAMIN KAYBOLACAĞINDAN KORKMADIM"

İstanbul'a tatil için geldiğini belirten Khalid Monahe, unuttuğu paranın kendisine ulaştırılarak teslim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Monahe, "Şoföre çok teşekkür ederim. Çünkü çantamı unuttum. Kısa süre içinde bana ulaştılar. Çantamın içindeki para dahil hiçbir şeye dokunmamışlar. Aradığımda hemen gelip beni aldılar. Tekrar çok teşekkür ederim. İstanbul'a tatil için geldim, ziyaret için sık sık geliyorum. Çok mutluyum, bu ülkeyi seviyorum. Paramın kaybolacağından korkmadım. Türkiye iyi bir ülke, vatandaşları iyi insanlar. Direkt aradım ve hemen geldiler" dedi.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELMEDİ"

Yaklaşık iki buçuk yıldan beri İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne bağlı olarak taksicilik yaptığını belirten Levent Toraman ise olayla ilgili olarak şunları söyledi: 

"Müşterimi indirdikten sonra havalimanına geldiğimde yaptığım kontrolde bir çanta gördüm. Çantayı görevlilere teslim ettim. Görevliler de içinde para olduğunu söyledi. Telefonla ulaştık. Oteli aradık, onlar da bizi arıyormuş. Onun öncesinde kooperatifimiz aradı ve ulaştı. İki buçuk yıldır burada taksicilik yapıyorum. Daha önce böyle bir şey başıma gelmedi."

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi yetkilileri parayı Kuveytli turiste teslim etti. Yolcu ve beraberindeki arkadaşı aynı taksici ile otele gitmek üzere tekrar İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Öte yandan Monahe'nin taksiciye 300 dolar bahşiş verdiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksiParaMüşteriTaksici
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