Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1405
ALTIN
466.090
DOLAR
8.1614
STERLİN
11.3677
EURO
9.8938
10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
10 Sözleşmeli Bilişim Personeli...
Satılık Ultralight uçak
Satılık Ultralight uçak
541 itfaiye eri alınacak
541 itfaiye eri alınacak
TOKİ 600 konutu satışa sunuyor
TOKİ 600 konutu satışa...

Toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

MALTEPE'de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler durdukları minibüs ve otobüslerde sosyal mesafe ve maske uyarıları yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Nisan 2021 Perşembe 09:20
1 Okunma
Toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler,  Beyoğlu,  Fatih Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy, Beykoz, Eyüp, Esenyurt, Beşiktaş  ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

SOSYAL MESAFE VE MASKE UYARILARI YAPTI

Maltepe'de D-100 Karayolu üzerinde de denetim yapıldı. Ekipler sürücülerin evraklarını kontrol ederken, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol etti. Polis araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı konusunda sık sık uyarılarında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeKoronavirüsPandemiDenetimTrafikPolisYolcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otogardaki operasyonda ele geçirilen patlayıcılar basına gösterildi 
Otogardaki operasyonda ele geçirilen patlayıcılar basına gösterildi 
1 Mayıs öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı
1 Mayıs öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı
İSTANBUL'DAN KAÇIŞ SÜRÜYOR
İSTANBUL'DAN KAÇIŞ SÜRÜYOR
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans