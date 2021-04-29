Toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

MALTEPE'de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler durdukları minibüs ve otobüslerde sosyal mesafe ve maske uyarıları yaptı.