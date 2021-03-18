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TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Durakta bekleyen vatandaşların otobüse binerken sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Mart 2021 Perşembe 09:44
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TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Avcılar, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy, Maltepe, Beykoz, Eyüp, Beşiktaş  ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

SOSYAL MESAFE  VE MASKE UYARISI YAPTI

Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı Köprü üzeriydi. Kontrollü normalleşme kapsamında sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı konusunda uyarı yaptı. Denetim notasına yakın bir otobüs durağında vatandaşların toplu taşıma araçlarına binerken sosyal mesafe kuralın ihlal ettiği görüldü.

FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ 

Fatih Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.    

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane Büyükdere Caddesi Sanayi Üst Geçit altında otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrafikPolisDenetimKoronavirüsPandemiOtobüsMinibüsMaskeMesafe
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