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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Haziran 2021 Salı 10:46
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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İSTANBUL - Fatih ve Beşiktaş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çok sayıda kontrol noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih Vatan Caddesi'nde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını ve maske takıp takmadıklarını kontrol etti. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı ve dezenfektan konusunda bilgi verdi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda da toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Otobüs, taksi ve minibüsler durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toplu TaşımaKoronavirüs Denetimi
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