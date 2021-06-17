Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1431
ALTIN
502.420
DOLAR
8.6106
STERLİN
12.0573
EURO
10.3214
MESKİ 20 memur alımı yapacak
MESKİ 20 memur alımı...
72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor
72 adet işyeri 10...
Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor
Antalya'da 47 kamu konutu...
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak

Tuzla'da 766 bin liralık kimyasal dolandırıcılığı

TUZLA'da, 2 ayrı kimya şirketini 766 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyeden serbest bırakılırken, kimyasalların bulunduğu variller, polis tarafından sergilendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Haziran 2021 Perşembe 09:40
0 Okunma
Tuzla'da 766 bin liralık kimyasal dolandırıcılığı

Tuzla'daki 2 ayrı kimyasal şirketinden, farklı tarihlerde, 376 bin lira değerinde 10 ton titanyum dioksit ve 390 bin lira değerinde 24 varil epoksi reçine olarak tabir edilen kimyasal alan şüpheliler, toplam 766 bin lirayı ödemeden ortadan kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen polis, kimyasalların Kartal'da bir sokağa indirildiğini, ardından başka bir kamyon ile götürüldüğünü belirledi. Plakası tespit edilen kamyon sürücüsü R.K. gözaltına alındı. R.K. ifadesinde, 8 varili ve 1 ton titanyum dioksiti G.A.'nın yönlendirmesiyle Tuzla'daki bir lojistik deposuna, geri kalanını ise Bursa'daki başka bir depoya indirdiğini söyledi. Polis, G.A. ile Y.H., F.H. ve F.S. adlı şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Kimyasal maddelere de el konuldu. Haklarında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan işlem yapılan 5 şüpheli, geçen pazar günü adliyeye sevk edildi. Kamyon sürücüsü R.K. serbest bırakılırken,  4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Ele geçirilen kimyasalların bulunduğu variller ise emniyette sergilendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaşirketKimya şirketiDolandırıcıDolandırıcılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın
Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın
Başakşehir'de beton pompa aracı dehşet saçtı
Başakşehir'de beton pompa aracı dehşet saçtı
Vali Yerlikaya: Salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması
Vali Yerlikaya: Salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans