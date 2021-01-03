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Tuzla'da apartmanda yangın: Biri itfaiye eri, 3 yaralı

Tuzla'da bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ocak 2021 Pazar 08:42
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Tuzla'da apartmanda yangın: Biri itfaiye eri, 3 yaralı

Yangına müdahale sırasında meydana gelen patlamada hafif yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırılırken yaralanan iki apartman sakininin tedavisi ayakta yapıldı. 

BİRİ İTFAİYE ERİ, 3 YARALI 

Olay, İstasyon Mahallesi Kalay Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir apartmanda giriş katındaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada gaz sıkışması nedeniyle olduğu tahmin edilen bir patlama yaşandı. Patlama sırasında itfaiye eri Hasan Gökay ve iki apartman sakini yaralandı. Yaralı iki apartman sakini ayakta tedavi edilirken, itfaiye eri ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye eri Gökay'ın durumu ise iyi olduğu öğrenildi. 

VATANDAŞLAR MERDİVENLE KURTARILDI

İtfaiye ekipleri yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan bazı vatandaşları merdiven aracıyla kurtarırken patlama meydana geldiği binanın giriş kısmındaki çelik kapı hasar gördü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın ve gaz sıkışma nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlamaya ilişkin araştırmalar sürüyor. Yangın esnasında olay yerinde bulunan Ali Sağlam, “Olayın anında biz sesler duyduk, İtfaiye falan geldi. İki üç dakika geçmeden bir bomba patlar gibi bir ses geldi. Kendimizi zor attık, itfaiye yaralandı. Ambulans çağırdık. Yerde yatıyordu. Biz su falan verdik, sonra ambulans çağırdık" dedi

PATLAMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan bir vatandaş ise yangın sırasında nedeni henüz belli olmayan patlama anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde panik anları esnasında bir patlama meydana geliyor. Patlamanın ardından bir kadın çığlık atmaya başlıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaApartmanYangınItfaiye
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