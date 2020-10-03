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Tuzla'da sokak hayvanlarına tripleks evler

Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarının güvenli, konforlu ve sağlıklı şartlarda yaşaması için tüm gücüyle çalıştığını duyurdu. Belediye tarafından oluşturulan 270 gönüllüyle sokak hayvanlarına mama desteği sağlandığı, 81 adet mama ve su istasyonu, 80 köpek kulübesi ile 170 tripleks kedi evi olduğuna dikkat çekildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 16:45
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Tuzla'da sokak hayvanlarına tripleks evler

Sosyal belediyecilik çalışmalarını her alanda sürdürdüğünü hatırlatan Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadığını bildirdi. Sokak hayvanları için seferberlik başlattığına dikkat çekilirken konuyla ilgili belediyeden, "Tuzla Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 270 kent gönüllüsüyle birlikte, sokak hayvanlarına mama desteği sağlarken, ilçenin tamında 81 adet mama ve su istasyonu, 80 köpek kulübesi, 170 adet, birçoğu denize nazır tripleks kedi evleri ile hayatlarını huzur içinde sürdürmelerini sağlıyor." bilgisi paylaşıldı. 

 "SEVİMLİ DOSTLARIMIZLA ŞEHRİMİZDE MUTLUYUZ"

Tuzla’da kedi evlerini yaygınlaştıracaklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Merhamet, sevgi ve paylaşma duygusuyla, şehrimizin güzelliğine güzellik katan minik dostlarımız, kent hayatının da keyifli yanlarını oluşturuyor. Şehrimizin her köşesindeki parklarla beraber özellikle insan sirkülasyonun fazla olduğu Tuzla sahil alanında bulunan kedi evlerimizde yaşayan can dostlarımız artık bizler için birer komşu oldu. Minik dostlarımız için özel olarak yaptığımız kedi evlerinin yanı sıra, yürüttüğümüz bütün hizmetlerimizi hayvan severlerle birlikte genişleterek devam ettiriyoruz. İlçemizde bulunan patiparklar, mamamatikler ve kedi evlerinin yanı sıra Gönül Elleri Çarşısı’na kayıtlı çocuklarımızın kendi el emekleri ile özel olarak hazırladıkları kuş yuvalarını ağaçlara asarak örnek bir çalışma daha yaptık. Biz, Tuzla’da hayatı paylaşmaya devam edeceğiz. Sevimli dostlarımızla şehrimizde mutluyuz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaSokakHayvanEv
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