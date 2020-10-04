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Tuzla'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Koronovirüs tedbirleri kapsamında Tuzla’da başlatılan maske, mesafe ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Şifa ve Tuzla minibüs duraklarıyla Aydınlı taksi durağında gerçekleştirilen dezenfektan çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden esnaflar, “Belediyemiz bizi yalnız bırakmıyor, araçlarımız ve duraklarımız sürekli temizleniyor, yolcularımız da çok memnun” dedi.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2020 Pazar 12:08
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Tuzla'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Tuzla’da Koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Her gün binlerce insanın kullandığı minibüs, otobüs ve taksiler, Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Ekipler güvenli seyahat etmeleri adına yolcuların oturduğu koltukları, tutamaçları, kapı kollarını, camları ve bagaj düğmeleri gibi yüzeyleri temizliyor. Ayrıca taksi durakları ve şoförlerinin beklediği kapalı alanlar da bu kapsamda dezenfekte ediliyor. Bu hafta Şifa ve Tuzla minibüs duraklarıyla Aydınlı taksi durağı gibi beş noktada gerçekleştirilen dezenfektan çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden esnaflar, “Tuzla Belediyesi bizi hiç yalnız bırakmıyor, araçları ve durakları sürekli temizliyor yolcular da yapılan hizmetten çok memnun” diye konuştu

“YOLCULARIMIZ ÇOK MEMNUNLAR”

Dezenfektan çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden minibüs şoförü Yıldırım Ahi, “Sağ olsun belediyemiz gelip sürekli dezenfektemizi yapıyor. Bu konuda yolcularımız da çok memnunlar. Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür ediyorum. Araçlarımız oldukça temiz oluyor.” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN BİZİ YALNIZ BIRAKMIYOR”

Tuzla’da hizmet veren diğer bir minibüsün şoförü Orhan Dilek ise belediyenin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ben de Şadi Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sürekli araçlarımızı dezenfekte ettiriyor. Onunla gurur duyuyoruz. Başkanımızı seviyoruz. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Devamlı esnafının yanında.” dedi.

“DURAKLARIMIZ TEMİZLENDİ”

Tuzla’da taksicilik yapan Erdi Tosun ise, “Duraklarımız temizlendi. Temizlik konusunda belediyemizden çok memnunuz.” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaToplu TaşımaTaşımaOtobüsMinibüsDezenfektanKoronavirüsPandemiCovid19
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