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Tuzlalı gençler doğaya atılan çöpleri topladı

Dünya Temizlik Günü kapsamında Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) ve Bilgi Evi gençleri doğaya atılan çöpleri toplayarak daha temiz bir dünya mesajı verdiler.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Eylül 2020 Pazar 11:02
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Tuzlalı gençler doğaya atılan çöpleri topladı

Tüm dünyada bir temizlik hareketi olarak başlatılan Dünya Temizlik Günü kapsamında Tuzla’da TUZGEM ve Bilgi Evi öğrencilerinin katılımıyla temizlik seferberliği başlatıldı. Sabahın erken saatlerinde sahile gelen gençler, yere atılan çöpleri tek tek toplayarak torbalara koydular. Torbalara konulan çöpler Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından alındı. Tuzla Belediyesi, TUZGEM çatısı altında eğitim gören tüm öğrencilerine çevre ile ilgili duyarlı olmak konusunda eğitimler verirken, doğa sevgisi ve çevre bilinci hakkında bilgilendirmeler yapmaya da devam ediyor.

“TUZLA BELEDİYESİ OLARAK ÇEVRE KONUSUNDA ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Dünya Temizlik Günü kapsamında yapılan etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tuzla Belediyesi olarak öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi de çevre temizliğidir. Bu konuda çalışmalarımız tüm yıl boyunca 7 gün 24 saat devam etmektedir. Doğa sevgisi ve çevre bilinci konusunda Tuzla Belediyesi olarak öncü projeler üretmeye devam edeceğiz. Ayrıca bu konuda vatandaşlarımızın da bilgilenmesi için bu tür çevre ile ilgili etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Çevre temizliği ve farkındalık çalışmalarıyla beraber, karbon ayak izini düşürmeye yönelik projeler ve güneş enerjisi gibi doğal kaynaklardan elektrik üretme gibi büyük projeleri hayata geçirerek de her yıl on binlerce ağacın kesilmesine engel oluyoruz. Çevre duyarlılığı konusunda etkinlik yapan öğrencilerimize teşekkür ediyor ve tüm vatandaşlarımıza doğayı sevgi korur mesajını bir kez daha hatırlatmak istiyorum.” dedi.

Tuzla Belediyesi çevre konusundaki faaliyetlerini gerek eğitim birimleri gerekse Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde devam ettirdiğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaGençöğrenciçöpTUZGEM
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