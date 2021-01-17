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Ukraynalı kadına falçatalı saldırı gerçekleştiren kocası tutuklandı

Bakırköy’de bir AVM’de boşanma aşamasında olduğu Ukraynalı eşi Hanna Butym’a (28) falçatayla saldırdığı iddia edilen şüpheli Mesut Öztürkmen’in (44) dün çıkarıldığı mahkemede "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandığı öğrenildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ocak 2021 Pazar 17:14
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Ukraynalı kadına falçatalı saldırı gerçekleştiren kocası tutuklandı

OLAY 15 ŞUBATTA MEYDANA GELDİ

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 15 Ocak'ta saat 12.50 sıralarında bir alışveriş merkezinde Ukraynalı Hanna Butym'a boşanma aşamasındaki eşi Mesut Öztürkmen tarafından yüzünden falçatayla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Hanna Butym’un polis ekiplerine hastanede verdiği ifadesinde AVM’de oturduğu sırada şüpheli Öztürkmen’in arkadan gelerek yüzünü, dudağından başlayarak kulağına kadar falçatayla kestiğini söyledi. Butym’un birkaç kez falçata darbesi aldıktan sonra ne olduğunu hatırlayamadığını belirtti. Şüpheli Öztürkmen’den şikayetçi olduğunu kaydeden Butym ifadesinde şüpheli hakkında 3 ay süreli uzaklaştırma kararı olduğunu da vurguladı.


ÖZTÜRKMEN YAKALANDI

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Mesut Öztürkmen'i yakaladı. Yakalanan Öztürkmen  emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından  dün Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi. İfadesinin ardından savcılık tutuklama talebiyle şüpheliyi Bakırköy Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.


ŞÜPHELİ: PİŞMANIM 

Hakimlikte savunması alınan şüpheli Öztürkmen, ilk eşinden olan 3 çocuğunun Butym tarafından şiddet gördüğünü, Butym’un yaklaşık 5 ay önce sebepsiz yere evi terk ettiğini iddia etti. Butym’un kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldığını da dile getiren Öztürkmen, "Çocuğumun sosyal medya hesabından Butym’un kız kardeşini takip ediyordum. Bir alışveriş merkezinde çekildikleri fotoğrafı gördüm.  Ben gece vardiyasında çalışırım sabah saatlerinde alışveriş merkezine gidip bekledim, kendisinin oraya geleceğini düşündüm. Oturup konuşmak istiyordum. İlk gün gelmedi ikinci gün tekrar gittim bekledim" dedi. İkinci gün Butym’u kız kardeşi eniştesi ve yabancı bir erkekle gördüğünü öne süren Öztürkmen, şöyle devam etti: "Denizi seyrediyorlardı, ben arkalarındaydım. Eşimin yabancı erkekle yakınlaştığını görünce kendimi kaybettim. İşim nedeniyle yanımda bulunan falçatayı arka tarafından 2 defa yüzüne doğru salladım. Yanındakiler beni engelleyip darp ettiler, sonrasını hatırlamıyorum. Eşim olaydan bir hafta önce bana mesaj atarak 'Sen yaşlısın, ben daha gencini buldum' demişti, bu sözleri benim çok ağrıma gitmişti. Olay nedeniyle pişmanım, çocuklarım da zor durumdadır. Serbest bırakılmama karar verilsin."


TUTUKLANDI

Bakırköy Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Mesut Öztürkmen’i "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan dün tutuklayarak cezaevine gönderdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyKadınşiddetSaldırı
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