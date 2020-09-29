Ümraniye'de korkutan yangın

ÜMRANİYE'de ahşap boyası, boya malzemeleri ve kumaş satışı yapılan iş yerinin bulunduğu 5 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın içerisinde kimyasal maddelerin bulunması büyük bir korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarıyla söndürüldü.