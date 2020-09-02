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Vali Yerlikaya, ikinci filyasyon çalışmaları takip kurulu toplantısına katıldı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İkincisi düzenlenen toplantıda İstanbul'da yürütülen filyasyon çalışmaları değerlendirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Eylül 2020 Çarşamba 18:06
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Vali Yerlikaya, ikinci filyasyon çalışmaları takip kurulu toplantısına katıldı

AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi'nde ikincisi düzenlenen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İlçe Kaymakamları, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, İlçe Sağlık Müdürleri, AFAD ve Halk Sağlığı yetkilileri katıldı. İstanbul'da yürütülen filyasyon çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Vali Yerlikaya, koronavirüsle mücadelede büyük önem taşıyan filyasyon çalışmalarının düzenli olarak değerlendirileceğini belirtti.

Vali Yerlikaya, kontrollü sosyal hayata temizlik, maske ve mesafe farkındalığı ile devam edildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın virüsle mücadelede TAMAM olarak formülize ettiği bu üç unsurdan vaz geçmiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için bu bağlamda 21 ayrı başlıkta İstanbul'da düzenli olarak 39 ilçemizde denetimler yapıyoruz. İstiyoruz ki vatandaşlarımız, alınan tedbirlere riayet etsin ve bir an önce bu virüsü hep birlikte yenelim. Alınan tedbirler bizlerin sağlığını korumak için alınıyor." dedi.

Yerlikaya, "İstanbul'da salgını kontrol altında tutmak için bütün sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri ile görev yapıyor. Bizler de tüm imkânlarımız ile sağlık çalışanlarımızın yanındayız. İl Sağlık Müdürümüz ve buradaki 39 İlçe Sağlık Müdürümüz nezdinde bütün sağlık çalışanlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Sağlıkçılarımızın emeklerinin boşa gitmemesi, vatandaşlarımızın sabır ve anlayışlarının karşılık bulması ve toplumumuzun sağlığı için virüse karşı mücadelemizde biraz daha sıkı tedbirler almamız gerektiği için duruma göre ilave tedbirler alıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla İlimizde Vali Yardımcımız, ilçelerimizde kaymakamlarımız başkanlığında 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturduk." ifadelerini kullandı

Vali Yerlikaya şöyle devam etti:

"Filyasyon, bulaşıcı hastalık varlığında hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin o hastalık açısından taranmasına yönelik işlemler olarak tanımlanıyor.  Bu çalışmayla sonucu pozitif çıkan ancak hastanede yatmasına gerek bulunmayan vatandaşlarımızı izole ediyor, temasta bulunmuş olabileceği insanları sistem üzerinden 14 gün süreyle takip ediyoruz. 15 gün önce 39 ilçede, 503 olan filyasyon ekip sayımızı artırdık. Bugün 642 filyasyon ekibimiz sahada. Yaklaşık 1.900 personel ile çalışmaları yürütüyoruz. İstanbul'umuzda 39 ilçemizde İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz, Emniyetimiz, Jandarmamız, VEFA Sosyal Destek Birimlerimiz 10-30 Ağustos tarihleri arasında toplam 87 bin 452 eve birebir ulaştı; 810 bin 838 telefon ile takip gerçekleştirdi. Filyasyona uymayanlar için 416 idari işlem, 1 adli işlem uygulandı. VEFA Sosyal Destek Birimlerimizce, Filyasyon takibindeki vatandaşlarımızın 8 bin 535 talebi/isteği yerine getirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, 2 bin 855 aileye 1 milyon 192 bin 465 TL nakdi,  6 bin 614 adet ayni yardım yapıldı. Burada çalışmalarıyla insan ve toplum sağlığının korunması için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan filyasyon ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

Vali Yerlikaya, "Bu süreç, birbirimiz için ne kadar önemli ve değerli olduğumuzu anlamamız açısından oldukça önemli. 'Alınan tedbirler öncelikle sizin sağlığınız, sonra da ailenizin, sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın, oturduğunuz mahallenin, caddenin, güzel şehrimiz İstanbul'un sağlığı için alınmış elzem tedbirlerdir.' demeliyiz. Kendi sağlığımız, ailemiz, sevdiklerimiz ve güzel şehrimiz İstanbul için tedbirlerimizi alalım ve kurallara uyalım. Tüm İstanbullu hemşerilerimizden tek istediğimiz, sürekli duyurulan tedbir ve kurallara sıkı sıkıya uyarak bu pandemi sürecini en az vaka ve can kaybı ile kapatmak, özlenen ve sabırla beklediğimiz sağlıklı günlere kavuşmak. Bu süreçte özverili ve gayretli bir şekilde görev ifa eden tüm kamu görevlilerimiz ve gönüllülere içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu dönemi birlikte paylaşarak ve yardımlaşarak başarı ile atlatacağız ve çok yakında güzel günlere kavuşacağız."

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun filyasyon çalışmalarına dair sunum gerçekleştirdiği toplantıda, ilçelerde yürütülen filyasyon çalışmaları ele alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulValiAli YerlikayaFilyasyonKoronavirüsPandemiCovid19AFAD
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