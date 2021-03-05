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Vali Yerlikaya: Şehrimizi mavi kategoriye ulaştırmak için hep birlikte çalışıyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında, İstanbul Büyükşehir ve 39 İlçe Belediye Başkanları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle Dinamik Denetim Modeli Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yerlikaya toplantıda yaptığı konuşmada "Şehrimizi mavi kategoriye ulaştırmak için hep birlikte çalışıyoruz." dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Mart 2021 Cuma 15:49
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Vali Yerlikaya: Şehrimizi mavi kategoriye ulaştırmak için hep birlikte çalışıyoruz

İSTANBUL - Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda Vali Yerlikaya sözlerine, "Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diyerek başladı. 


HEDEF MAVİ KATEGORİ

Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplantımızın öncelikle İstanbul'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünyanın 14. büyük kenti olan şehrimizde bir yıldır salgınla mücadele ediyoruz. Ülkemizde ve İstanbul'da güçlü bir sağlık sistemimiz var. Bu mücadeleyi; kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve tüm ekipler olarak hep birlikte verdik. Vermeye devam ediyoruz. 

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar ile ülkemizde 'Kontrollü Normalleşme Dönemi'ne geçtik. Bu yeni süreçte 'Dinamik Denetim Modeli' ile denetimlerimiz hayatın her alanında artarak devam ediyor. Başta yeme-içme yerleri, toplu ulaşım araçları, sosyal ve kültürel mekânlar olmak üzere bütün işletmelerimizi ziyaret ediyor, salgın önlemlerine riayet edilmesi için tavsiyelerde bulunuyoruz. Şehrimizi en düşük risk grubu olan mavi kategoriye ulaştırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Uyum içinde, el ele vererek İstanbulumuzun salgını yenmesi için çalışacağız. Turuncu kategori şehrimize yakışmıyor. Boğazımız gibi İstanbul masmavi renge bürünmeli. İstanbul'da hedefimiz mavi kategori. Bu hedefimiz, işleri sıkı tutarak ve kurallara uyarak gerçekleşebilir"


"MAVİ KATEGORİNİN HEDEFLERİNİ ANLATMAK BÜTÜN YÖNETİCİLERİMİZİN VAZİFESİ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmasında, "Mavi kategorinin hedeflendiğini hem tanıtmak hem anlatmak hem uyarmak bütün yöneticilerimizin vazifesidir. Süreci itinayla ve dikkatle yönetmemiz gerekiyor. İnşallah en az sıkıntıyla bu süreci atlatırız" ifadelerini kullandı. 


Toplantıda; İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, birer sunum gerçekleştirdi. Toplantı, Belediye Başkanları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Toplantıya; İstanbul Sanayiciler Odası, İstanbul Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Mısır Çarşısı Derneği, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Lokantacılar Esnaf Odası, Pazarcılar Odası, Birleşik Markalar Derneği, İstanbul Bilmum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Perpa A ve B Blok, İstanbul Perakendeciler Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, İSTOÇ, Kapalıçarşı Yönetimi, Gıda Perakendeciler Derneği, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası, Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, İstanbul Otel Motel Kamping Pansiyoncu ve Benzerleri Esnaf Odası, İstanbul Kıraathaneci Kahveci ve İçkisiz Gazinocular Esnaf Odası, 15. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkan ve Temsilcileri katıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Ali YerlikayaIstanbulKoronavirüsMavi Kategori
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