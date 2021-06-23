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Vetbüs 3 gün boyunca Kartal’da

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Haziran 2021 Çarşamba 11:12
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Vetbüs 3 gün boyunca Kartal’da

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sahipsiz hayvanlara yönelik önemli hizmetlerinden biri olan Gezici Veteriner Otobüsü ‘Vetbüs’ 3 gün boyunca Kartal’ın 3 farklı noktasında hem sokaktaki dostlarımıza hem de hayvan severlere hizmet verecek.

Sahipsiz hayvanların rehabilitesinin yanı sıra bulaşıcı ve salgın hastalıkları önleme, hayvanları bulundukları mahallelerde aşılayarak tedavi etme amacıyla hizmet veren Vetbüs, 28 Haziran’da Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi No: 9 önünde 12.00 15.00 saatleri arasında bulunacak. 29 Haziran’da Yalı Mahallesi Bağlar Caddesi Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz Sokak Sağlık Ocağı yanında; 30 Haziran’da ise Kartal Merkez Marmaray İstasyonu Neyzen Teyfik Meydanı’nda hizmet verecek olan Vetbüs’e; hayvan severler sahipsiz hayvanları tedavi, aşılama ve mikroçip takılması için getirebilir.

Kısırlaştırma işlemi için de kontrol yapan Vetbüs veterinerleri, kısırlaştırılması gereken hayvanların ilgili merkeze sevkini sağlıyor. İstanbul’da şehir meydanları, yeşil alanlar ve korular,  parklar, sahiller ve diğer sosyal alanlarda park ederek sokak hayvanlarına ve hayvan severlere hizmet veren Vetbüs’ün en önemli amaçlarından biri de sokak hayvanlarının sahiplendirilmelerini özendirmek. Sokak hayvanlarını aşılayarak bulaşıcı hastalıkları da önlemeye çalışan Vetbüs’ün içinde tıbbi cihazlar ve tetkik aletlerin yanı sıra denetimli bir veteriner hekim ekibi de bulunuyor.


 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VetbüsKartalİstanbul Büyükşehir Belediyesi
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