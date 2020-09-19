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Yola dökülen yağ ve parçalar ikinci kazaya neden oldu

ESENYURT'ta bariyerlere çarpan otomobil, bariyerleri yıkarak sokağa girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilin motoru yola fırladı. Bu kazada otomobilden yola fırlayan parçalar ve dökülen yağ nedeniyle, başka bir otomobil ile panelvan minibüsün karıştığı maddi hasarlı ikinci kaza meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Eylül 2020 Cumartesi 09:09
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Yola dökülen yağ ve parçalar ikinci kazaya neden oldu

Kaza, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 02.00 sıralarında yaşandı. 34 DDN 239 plakalı otomobilin sürücüsü, Saadetdere mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bunun üzerine bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle geriye savrulan otomobil yan yolu ayıran beton bariyerleri aşarak bir sokağa girdi. Kazada otomobilin motoru ise yola fırladı. Otomobildeki 4 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar ise bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan kişileri kontrol ederken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ

İlk kazada otomobilden yola savrulan parçalar ve dökülen yağ nedeniyle ikinci bir kaza daha yaşandı. Bu kazada ise bir otomobil önündeki panelvan minibüse çarparak yan yola savruldu. Maddi hasarlı kazada, sürücüler yara almadan kurtuldu. Kaza sonucu, polis ekipleri yeni bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri de yolda hem ışıklı önlem aldı hem de yola dağılan otomobil parçalarını ve yağı temizledi. Kazaya karışan otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili sürücülerden bilgi alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTrafik Kazası
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