İSTANBUL- Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, bünyesindeki Bizans, Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet araştırmaları bölümlerine ve “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı’na (İMAP) ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılara burs desteği sağlamaya devam ediyor. Enstitü, 2023–2024, “Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma”, “Seyahat” ve “Akademik Etkinlik” kategorilerinde başvuruları bekliyor. Yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmalarına katkıda bulunan araştırmaların değerlendirildiği programa son başvuru tarihi 3 Temmuz 2023.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden, erken kariyer araştırmacılara uzanan geniş bir kitleyi hedefleyen burslar, 3 farklı kategoride veriliyor. Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu, bir doktora adayını doktora tezi için gereken saha veya arşiv çalışmalarına 54 bin TL finansman sağlıyor. Arşiv ya da saha çalışmasını desteklemek amacıyla verilen Seyahat Bursları ve yurt dışındaki konferans, sempozyum, atölye çalışmalarında tebliğ sunmak ya da panel düzenlemek için verilen Akademik Etkinlik Bursları ise her iki kategoriden 5’er araştırmacıya 9 bin TL’lik destek sağlıyor.

HABER: METE YILMAZ