İstanbul

Sarıyer Kireçburnu Sahili'nden "Sevgi ve Barış" adlı tekne ile Boğaz'a açılan yaklaşık yüz katılımcı, Poyrazköy açıklarında yunus gözlemi yaptı.

Katılımcılar, Boğaz'da yaşayan "Afalina", "Tırtak" ve "Mutur" türündeki yunusları dürbünlerle izledi, avlanmalarına tanıklık etti ve fotoğraflama imkanı buldu.

Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü İbrahim Dedeoğlu, etkinliğin bu yıl 3. kez düzenlendiğini, 10 seferlik programın 4'üncüsünü icra ettiklerini belirtti.

Etkinlikte Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü ile ortak bir proje yaptıklarını kaydeden Dedeoğlu, faaliyetlerin ekim ayına kadar devam edeceğini söyledi.

"Beraber korumak mümkün" mottosu ile İstanbul Boğazı'ndaki 3 yunus türünün korunarak tanıtılmasını istediklerini aktaran Dedeoğlu, katılımcılara denizlerin korunması konusunda bilgiler paylaştı.

Katılımcılardan Duru Önül, ilk defa böyle bir etkinlikte yer aldığını ve şimdiye kadar Boğaz'da görmediği yunusları gözlemleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Önül, "Çok heyecanlandım. Yunusların avlanmasını, doğal yaşamlarını görmek çok ilginçti. Umarım her zaman Boğaz'da var olurlar." dedi.

AA