İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen hayali ihracat operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayali ihracat ve sahte banka dekontlarını gümrük müdürlüklerine ibraz ederek, düşük vergiler ile ithalat işlemi yapıldığının belirlemesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hayali ihracattan kaynaklı KDV iadelerinin cep telefonu ve lüks araçların ithalat vergilerine karşılık kullanıldığını tespit etti.

Gümrük Müfettişliği ve Vergi Dairesi Başkanlığınca düzenlenen raporların incelenmesiyle aralarında firma sahibi, gümrük müşaviri ve aracıların bulunduğu şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat işlemlerini ortaya çıkaran ekipler, şüphelilerin 204 milyon dolarlık sahte fatura keserek kamuyu 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıklarını belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Ankara, Muğla, Bursa, Tekirdağ ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA